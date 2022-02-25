  • 2022年2月25日 星期五
  • 13º
  • 78%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 俄烏局勢烏克蘭消費券安心出行疫苗通行證

日報新聞 > 港聞

樂善堂請人抗疫 月薪二至六萬元

2022-02-25 列印
Previous Next

現時有逾三百六十間院舍爆疫，不少輕症院友或未能獲合適照顧。樂善堂指正招聘大量人手，為初步確診或輕症院舍長者在臨時照顧地點（社區設施），提供護理服務。招聘人手包日更或夜更註冊護士、保健員、護理員及場地支援人員，月薪介乎二萬元至六萬元。

受聘人員每更工作約八點五小時，註冊護士月薪達六萬元；保健員及護理員月薪三萬五千元；場地支援人員月薪二萬元。樂善堂稱工作有一定風險，最好能即時上班，暫時工作至下月三十一日，但有機會延長。有興趣者可致電2291 5000查詢。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd