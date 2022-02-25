將軍澳三車相撞 鐵騎士不治

■私家車車CAM拍攝到疑涉事電單車起火。

將軍澳發生奪命車禍，一輛電單車行駛時與對面線私家車猛烈相撞，現場有車輛冒煙起火；涉事鐵騎士被撞飛，凌空打轉再墜地，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕六十二歲私家車司機，涉危險駕駛引致他人死亡，現已獲釋候查。死者為二十六歲姓施男子。前晚十時許，施男駕駛電單車沿清水灣道往九龍方向行駛，至近壁屋懲教所時，迎面撞向一輛疑右轉入碧翠路的私家車；有私家車車CAM拍攝到事發一刻，施男疑慘被拋飛凌空打轉，再墜落地面；現場冒出一團白煙，並見熊熊火光，疑涉事電單車起火。另外，尾隨施男的另一架電單車疑收制不及，撞向前車，有人即停車協助報案。