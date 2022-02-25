春寒乍暖溫差大 抗疫也要注重心血管健康

【同仁堂】安宮牛黃丸銷售點

立春過後，下周六便是中國二十四節氣中的「驚蟄」，意味着天氣開始回暖。抗疫期間經常買外賣，作息睡眠失衡及缺乏運動，容易出現慢性「三高」和心血管健康問題，因此在溫差較大的時候需要調理身體，預防心血管危機。驚蟄是全年氣溫回升最快的節氣，天氣仍不穩定而氣溫波動甚大。有心血管健康問題的人士應重視其季節特徵及對應用藥，預防引發性的心血管危機。從中醫角度而言，安宮牛黃丸有清熱解毒、鎮驚開竅的功效，可用於熱病，邪入心包，高熱驚厥，神昏譫語，對於心腦血管危機有預防及應急之用。古方研製 歷年抗疫推薦安宮牛黃丸起源於清代疫症名醫吳鞠通的抗疫編著內，當時的清朝出現了一場疫症，吳鞠通發明的安宮牛黃丸減輕了百姓的疫症病徵，更得以流傳千古，成為日後人們用作重症病徵的方劑。時至今日，安宮牛黃丸仍被國家在新型疾病診療方案中列入推薦處方，在註冊中醫師對適用症的處方指導下使用。同仁堂供奉清宮御藥，經過多次修訂整理《同仁堂傳統配本》，安宮牛黃丸被列為疫症首藥，自此更廣為人熟悉。同仁堂憑着獨特的製藥工藝，「安宮牛黃丸傳統製作技藝」更被列入國家級非物質文化遺產名錄。【同仁堂】安宮牛黃丸是少數獲國家特批許可使用雙天然成分--天然牛黃及天然麝香的註冊中成藥。同仁堂從鑒藥選材到炮製加工，均依從「上等、純潔、地道」三大標準。確保鑒別藥材等方法符合《中國藥典》規定外，亦指明選用特定產地優質藥材，並於入藥前嚴格去除所有藥材雜質，從藥材研磨、均勻混合技藝、蜜丸手工裹金訣竅及蠟丸封蠟技藝等，每個步驟都一絲不苟，加上獨門製作工藝，確保每一粒【同仁堂】安宮牛黃丸的藥性穩定，為大家全面守護心腦血管健康。香港出品 辨識真偽 信心保證【同仁堂】安宮牛黃丸在香港GMP廠房出品，秉承「同修仁德，濟世養生」及「炮製雖繁必不敢省人工，品味貴必不敢減物力」的古訓，嚴格監控品質，讓顧客安心選購正貨產品，並特設防偽查詢系統，每一顆【同仁堂】安宮牛黃丸的包裝罐上都貼上「防偽溯源標籤」，於官方網站輸入有關防偽編碼，即可溯源查核產地、銷售商、生產批次的資料，一目了然。