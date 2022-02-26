逾兩萬新呈報個案未及覆檢 單日確診破萬 輕症逼爆急症室

■大量救護車在伊利沙伯醫院外等候。

第五波新冠肺炎疫情自一月初爆發，本港昨天新增一萬零一十人確診，單日確診數字首次破萬，有近二萬二千宗新呈報個案，並再多五十九名患者離世。目前有五十一名病人情況危殆，包括一名五歲女童出現心跳過快，而目前有四百至五百名染疫兒童留院治療。有醫生更認為數字滯後，單日確診恐可達一萬五千宗。新確診的一萬零一十人，僅四人屬輸入個案，其餘均是本地感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，收到近二萬二千宗新呈報個案，包括私人及政府化驗所提供的所有數字，比前兩日明顯上升，手上仍有一至兩萬宗個案未確診，因私人化驗所未向中心提交樣本覆檢。她指疫情能否控制，視乎隔離及社交距離措施、市民是否合作等，而現時出街的人數亦不少。前天再多四十七名患者離世，年齡介乎九歲至一百歲，包括日前公佈患有肌肉遺傳病的九歲男童。離世病人中，有二十七人住在院舍，當中只有五人曾接種疫苗。由於數據滯後，周一至周三多十二名患者離世。第五波疫情以來累計有三百一十四名患者在公立醫院離世。51人危殆 包括五歲女童現時有五十一名病人情況危殆，包括一名五歲女童。醫院管理局總行政經理劉家獻指該名五歲女童由於發燒、嘔吐及胸口不適，於前日到瑪麗醫院治理，其後病情轉差，出現心跳加速，轉至兒童醫院救治，未有資料她曾否接種疫苗。女童的家人和外傭的快速檢測結果均呈陽性。劉家獻稱目前有四百至五百名染疫兒童留院治療，假如其父母同為感染者及有照顧能力，會盡可能安排在同一間病房；若父母無確診，除非有必要如餵哺母乳等，則不建議他們入住。劉家獻又指大部份公立醫院急症室有大量求診者，其中伊利沙伯醫院及廣華醫院嚴重擠迫，前日召喚救護車的個案超過三成是輕症及沒有症狀患者，導致救護車有四百八十六宗延誤處理，呼籲輕症患者避免到急症室。專家估計真實確診萬五宗呼吸系統科專科醫生梁子超向本報指，確診數字與三日倍增的估計脗合，但由於滯後嚴重，無論檢測、隔離都有延誤，斬不斷傳播鏈，恐單日確診已達一萬五千宗。