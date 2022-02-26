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日報新聞 > 港聞

強檢策略修訂 改為自行快測

2022-02-26 列印
■連日來大批市民輪候檢測。
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政府昨指部份市民在提交樣本多日後仍未取得檢驗結果，情況並不理想，在得到中央支持下，已購入大量快速測試套裝，故修訂強制檢測策略，如出現多個案例的樓宇、食肆等，政府會向相關人士派發快速測試套裝，取代以往強檢安排，毋須再前往檢測中心進行檢測，可改為自行進行快速測試。圍封檢測行動後續的強檢規定，會改為快速測試。
快測陽性可直接登記

快速測試呈陽性人士過往需要再提交樣本如深喉唾液樣本等，進行核酸檢測以確認結果。為免耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，而毋須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案跟進，以加快支援。相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公佈。

現時由檢測營辦商進行的樣本檢測若呈現初步陽性，會交由衞生署覆檢，為免資源重疊，即日起會減省覆檢程序，由營辦商檢測為初步陽性個案會立即獲跟進，檢測陽性個案將被直接視為確診。

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