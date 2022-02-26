強檢策略修訂 改為自行快測

政府昨指部份市民在提交樣本多日後仍未取得檢驗結果，情況並不理想，在得到中央支持下，已購入大量快速測試套裝，故修訂強制檢測策略，如出現多個案例的樓宇、食肆等，政府會向相關人士派發快速測試套裝，取代以往強檢安排，毋須再前往檢測中心進行檢測，可改為自行進行快速測試。圍封檢測行動後續的強檢規定，會改為快速測試。快測陽性可直接登記快速測試呈陽性人士過往需要再提交樣本如深喉唾液樣本等，進行核酸檢測以確認結果。為免耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性人士，透過網上系統直接登記陽性結果，而毋須經過核酸檢測確認，便可被直接視為陽性個案跟進，以加快支援。相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公佈。現時由檢測營辦商進行的樣本檢測若呈現初步陽性，會交由衞生署覆檢，為免資源重疊，即日起會減省覆檢程序，由營辦商檢測為初步陽性個案會立即獲跟進，檢測陽性個案將被直接視為確診。