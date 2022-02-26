﻿俄坦克攻入 基輔淪陷﻿ ﻿烏總統斥西方袖手旁觀﻿

俄烏戰爭進入第二日，俄軍坦克攻入首都基輔，並控制當地機場。外電引述華府消息指，烏克蘭領導層可能一周內倒台。烏克蘭總統澤連斯基下令全國總動員作戰，形容烏克蘭孤軍作戰，西方國家袖手旁觀。歐美多國對俄方實施新一輪制裁，但美國總統拜登強調美國不會與俄軍交戰。國家主席習近平與俄羅斯總統普京通電，強調中方支持俄烏通過談判解決問題。俄羅斯坦克昨午開進首都基輔市北部，據網上多段社交媒體片段，多架俄羅斯坦克駛過基輔市街道。其後俄方強調已派遣二百架直升機，控制基輔的安托諾夫機場。烏方形容，俄軍坦克已滲入住宅區，鼓勵當地居民自行製造汽油彈抗敵。美國《新聞周刊》則引述華府官員指，烏克蘭領導層可能在一周內倒台。華府官員指烏領導層周內倒台自昨日清晨起，基輔發生多次爆炸，俄烏兩軍不斷開槍駁火。烏方指基輔遭到俄方多枚導彈襲擊，烏軍成功破壞俄羅斯三十架坦克、七架戰機及六架直升機。此外，在黑海蛇島，俄軍全數擊斃十三名不願投降的烏軍。據報，戰爭已導致至少六百四十四人死亡，包括五十七名平民、一百三十七名烏軍、四百五十名俄軍。美英、歐盟等多國對俄羅斯實施多項制裁，其中美國凍結俄羅斯在美所有資產。但美國總統拜登重申，美軍不會在烏克蘭與俄軍交戰。烏克蘭總統澤連斯基則批評一直孤軍奮戰，西方國家只在遠處觀望。但他強調會一直留在基輔，保衞家園至最後一刻。他下令全國總動員作戰，禁止十八至六十歲男性國民離境。在戰爭首日，俄軍攻佔存放大量核廢料的切爾諾貝爾核電廠遺址。其後烏方指當地輻射水平較平常高；但俄方強調輻射水平正常，派遣傘兵控制核電站，是要防範挑釁行為。俄羅斯軍隊自本周四開始，循東、北、南三路，對烏克蘭發動海陸空攻勢；隨著戰事展開，大批基輔民眾向西面撤離，聯合國難民署估計已有十萬人逃離烏國。而全球多國爆發示威抗議俄方的軍事行動。