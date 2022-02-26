中國派包機撤滯烏公民

中國駐烏克蘭大使館發佈撤離中國公民自行登記緊急通知，將安排包機接返在當地的公民，登記人士須持有中國護照或旅行證件，包括香港、澳門特區護照，台胞證、無證照人士須持有國內身份證。本港入境處指接獲一名在烏克蘭的港人求助，已按對方意願透過中國駐烏克蘭大使館提供協助。入境處接獲港人求助通知表示，當前烏克蘭國內局勢急劇惡化，在烏克蘭的中國公民和中資企業處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，現正開始進行登記，搭乘包機根據自願原則，包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知。使館呼籲國民以保障人身安全為首要，並提前準備登機物品，以便陸續接到通知後迅速行動。