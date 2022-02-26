中國派包機撤滯烏公民

入境處接獲港人求助
通知表示，當前烏克蘭國內局勢急劇惡化，在烏克蘭的中國公民和中資企業處於較高安全風險。為準備分批包機接返有關事宜，現正開始進行登記，搭乘包機根據自願原則，包機派出時間根據飛行安全情況確定，屆時將提前通知。使館呼籲國民以保障人身安全為首要，並提前準備登機物品，以便陸續接到通知後迅速行動。
第五波新冠肺炎疫情自一月初爆發，本港昨天新增一萬零一十人確診，單日確診數字首次破萬，有近二萬二千宗新呈報個案，並再多五十九名患者離世。目前有五十一名病人情況危殆，包括一名五歲女童出現心跳過快，而目前有...
2022-02-26
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
加拿大總理杜魯多宣佈卡車司機示威危機解除，終止使用為平息事件而動用的緊急狀態法之際，美國周三有數百名卡車司機組車隊從加州南部出發，準備前進首都華府抗議防疫限制措施。受到癱瘓加拿大多座城市的抗議活動鼓舞...
2022-02-25
中半山豪宅曉峰閣，鄰近中環核心商業區，是次精選單位為兩房間隔，實用面積686方呎，附豪華裝修，由著名設計師Alexander Wong操刀，裝潢更勇奪設計獎項，單位亦可飽覽青巒山景，相當寫意。由新鴻基...
2022-02-26
俄羅斯烏克蘭開火，惟隔晚美股大跌後收市回升，納指更反彈逾3%，惜港股反彈無力，未能承接美股升勢。恒指高開6點後，一度升145點見23046點，惟午後最多跌183點低見22718點，創1月6日低位，其後跌幅收窄，收報22767點，跌134點。國指收報7991點，跌39點，恒生科指收報5112點，升42點，全日成交1427億元。總結全周，恒指累跌1560點，連跌兩周；國指累跌546點；科指全周累跌367點。藍籌股普遍向下，港交所（388）績後股價跌1.2%，收報390元，未能重上400元關，並創逾52周低；滙控（005）收跌2.5%，報54.75元；騰訊（700）跌0.9%，收...
2022-02-26
曼城翼鋒馬列斯季初曾在比賽期間被領隊哥迪奧拿當面責罵，幸好百煉成鋼，最近大爆發本季各戰線已累積十八球創個人新高，還成為百發百中的十二碼劊子手，解決球隊弱點。此子今晚英超勢率領藍月作客大勝對賽往績全面處...
2022-02-26
本港第五波新冠疫情繼續肆虐，ViuTV昨日宣佈，「抗疫大使」MIRROR在facebook做直播，鼓勵及陪伴市民一起留家抗疫，圈中人亦有不同行動支援抗疫！周嘉洛前日傳出中招後昨日報平安，但昨日就有張松...
2022-02-26
疫下，中環「月山」依然一位難求。我坐在侍奉懷石料理的專房中，期待着日本頂級料理的華麗滋味，也想見日籍大廚細秀勝，重溫昔日一幕一幕與他相處的「美味情境」。細秀勝長期旅居香港，打理過多間精緻日本料理店，以...
2022-02-26
騎師薛恩上周三只得兩匹座騎，不過「雄龍」和「超額認購」均走入三甲，表現尚算不差。明日薛恩七匹座騎實力不俗，有望為其帶來頭馬，他昨晨收操後表示，對「蟲草成名」和「喜蓮心星」兩駒的機會最感樂觀。伯廄的「蟲...
2022-02-26