父淚別愛女 留守衞家園

炮火下，烏克蘭民眾歷經生離死別。據網上流傳一段影片，一名烏克蘭父親送別妻子及年幼女兒，他為女兒戴上冬帽，並握住她的手說着離別的話，最後忍不住嚎啕大哭，把頭靠在女兒身上。而在上巴士前，一家三口再次擁抱，小女兒亦放聲大哭。據報父親正將妻女送上前往安全區庇護所，自己選擇與俄軍作戰，保衞家園。同時，據美國CNN報道俄軍首日空襲首都基輔，正當空襲警報聲響起，一對烏克蘭新人選擇在基輔聖邁克爾大教堂舉行婚禮。二十一歲的新娘Yaryna Arieva形容與丈夫本打算五月六日結婚，但戰爭忽然襲來，決定當下成婚，並在婚禮後往領土防衞中心，抗擊俄軍。