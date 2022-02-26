市民搶藥防治新冠 感冒丸竟賣198元

確診數字屢創新高，有專家指輕症患者可服用必理痛紓緩不適，導致全港掀起「搶藥潮」，更有網民指有藥房坐地起價。港九藥房總商會副理事長張德榮向本報表示，不少市民都搶購藥物，其中成人及兒童的必理痛，早在一周前已沒有貨了，而可增加免疫好的維他命C水溶片，亦被市民搶購一空，暫未知何時可有補貨。對於坊間有個別藥房抬價，如三十二粒裝傷風感冒丸索價一百九十八元，張德榮指這種藥平日約售一百元，認為趁疫抬價僅是個別藥房的行為。至於市面疑有假必理痛的出現，他呼籲市民到平日光顧的藥房購買，以免購入假貨。