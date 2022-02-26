對於坊間有個別藥房抬價，如三十二粒裝傷風感冒丸索價一百九十八元，張德榮指這種藥平日約售一百元，認為趁疫抬價僅是個別藥房的行為。至於市面疑有假必理痛的出現，他呼籲市民到平日光顧的藥房購買，以免購入假貨。
市民搶藥防治新冠 感冒丸竟賣198元
對於坊間有個別藥房抬價，如三十二粒裝傷風感冒丸索價一百九十八元，張德榮指這種藥平日約售一百元，認為趁疫抬價僅是個別藥房的行為。至於市面疑有假必理痛的出現，他呼籲市民到平日光顧的藥房購買，以免購入假貨。
逾兩萬新呈報個案未及覆檢 單日確診破萬 輕症逼爆急症室
第五波新冠肺炎疫情自一月初爆發，本港昨天新增一萬零一十人確診，單日確診數字首次破萬，有近二萬二千宗新呈報個案，並再多五十九名患者離世。目前有五十一名病人情況危殆，包括一名五歲女童出現心跳過快，而目前有...
2022-02-26
- 冒牌連花清瘟專頁 售賣假藥發疫財
- 竹篙灣隔離者抗議離營無期
- 聶德權妻確診
- 樂善堂請人抗疫 月薪二至六萬元
- 梁栢賢：三月底百萬人染疫
- 「疫苗通行」實施首日 市民頻頻掃碼歎麻煩
- 特區引《緊急法》賦權 允內地醫護在港助抗疫
- 將軍澳三車相撞 鐵騎士不治
- 多招紓民困 電費補貼每戶千元 財爺九粒糖 萬元消費券分兩期派
- 基層盼派現金 用作交租最實際 社區組織協會副主任施麗珊指出，政府再發一萬元電子消費券，對基層市民生活有幫助，減輕他們在膳食和生活必需品兩方面開支的負擔。不過，施麗珊說，不少劏房住戶都反映，如能派發現金更實際，「現在很多劏房戶都失業，或開工不足，他們每個月最擔心的，是租金支出，但消費券不能用來交租，所以很多街坊都說派現金最好，不限用途。」
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廣州英勇清潔工 寒風刺骨跳江救人
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
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加國撤銷緊急法 美數百司機到華府抗議防疫辣招
加拿大總理杜魯多宣佈卡車司機示威危機解除，終止使用為平息事件而動用的緊急狀態法之際，美國周三有數百名卡車司機組車隊從加州南部出發，準備前進首都華府抗議防疫限制措施。受到癱瘓加拿大多座城市的抗議活動鼓舞...
2022-02-25
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曉峰閣廳堂豪裝高貴大方
中半山豪宅曉峰閣，鄰近中環核心商業區，是次精選單位為兩房間隔，實用面積686方呎，附豪華裝修，由著名設計師Alexander Wong操刀，裝潢更勇奪設計獎項，單位亦可飽覽青巒山景，相當寫意。由新鴻基...
2022-02-26
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俄烏戰局影響 恒指全周跌1560點
俄羅斯烏克蘭開火，惟隔晚美股大跌後收市回升，納指更反彈逾3%，惜港股反彈無力，未能承接美股升勢。恒指高開6點後，一度升145點見23046點，惟午後最多跌183點低見22718點，創1月6日低位，其後跌幅收窄，收報22767點，跌134點。國指收報7991點，跌39點，恒生科指收報5112點，升42點，全日成交1427億元。總結全周，恒指累跌1560點，連跌兩周；國指累跌546點；科指全周累跌367點。藍籌股普遍向下，港交所（388）績後股價跌1.2%，收報390元，未能重上400元關，並創逾52周低；滙控（005）收跌2.5%，報54.75元；騰訊（700）跌0.9%，收...
2022-02-26
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哥迪奧拿「鬧到開竅」 野「馬」報恩
曼城翼鋒馬列斯季初曾在比賽期間被領隊哥迪奧拿當面責罵，幸好百煉成鋼，最近大爆發本季各戰線已累積十八球創個人新高，還成為百發百中的十二碼劊子手，解決球隊弱點。此子今晚英超勢率領藍月作客大勝對賽往績全面處...
2022-02-26
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周嘉洛報平安 張松枝初確 MIRROR總動員 直播撐留家抗疫
本港第五波新冠疫情繼續肆虐，ViuTV昨日宣佈，「抗疫大使」MIRROR在facebook做直播，鼓勵及陪伴市民一起留家抗疫，圈中人亦有不同行動支援抗疫！周嘉洛前日傳出中招後昨日報平安，但昨日就有張松...
2022-02-26
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甘美人生｜中環頂級日本料理月山 - 林月庭
疫下，中環「月山」依然一位難求。我坐在侍奉懷石料理的專房中，期待着日本頂級料理的華麗滋味，也想見日籍大廚細秀勝，重溫昔日一幕一幕與他相處的「美味情境」。細秀勝長期旅居香港，打理過多間精緻日本料理店，以...
2022-02-26
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蟲草成名衝擊四捷
騎師薛恩上周三只得兩匹座騎，不過「雄龍」和「超額認購」均走入三甲，表現尚算不差。明日薛恩七匹座騎實力不俗，有望為其帶來頭馬，他昨晨收操後表示，對「蟲草成名」和「喜蓮心星」兩駒的機會最感樂觀。伯廄的「蟲...
2022-02-26
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