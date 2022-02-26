網戀騙過千萬集團搗破

警方搗破一個本地網上情緣詐騙集團，拘捕九人，涉嫌透過交友軟件，騙走合共過千萬元。集團更利用騙款過奢華生活，包括租用何文田豪宅單位作為住所和基地。商業罪案調查科警司劉啟鵬指，搗破一個涉及網上情緣騙案的本地詐騙集團，涉嫌在二○二○年八月至今年一月，透過交友軟件認識男受害人，假扮在外地工作，以不同藉口，包括因確診新冠病毒未能返港、與男友分手後失去經濟支柱等，指示受害人轉錢到傀儡戶囗，最少詐騙三十五名男性受害人，合共過千萬元，其中金額最大的涉及一名三十五歲男子，被騙去二百一十萬元。警方檢獲六十萬元現金、六隻名錶等，並拘捕四男五女包括集團主腦，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪；集團更以月租近二十萬元租用何文田複式單位作基地。警方指，網上情緣騙案在疫情下有明顯上升趨勢，由前年的九百多宗，升至去年近一千七百宗，增幅逾八成。