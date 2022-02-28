停業不停手 心中念基層 暖男疫下上門 免費為老幼剪髮

■入行二十年的Thomas，希望趁停業期間，為區內街坊送上溫暖。

■每次出發前，Thomas都會消毒剪髮工具。

疫災肆虐，但人間有情。一間髮型屋的東主受限聚令管制，無奈停業，但他心中惦念基層市民，在筲箕灣區免費上門為長者和小朋友剪髮。即使外出面對染疫風險，但他希望在人心惶惶的日子，在社區送暖，為基層市民打氣。政府規定髮型屋等多個處所須關閉至四月二十日，在筲箕灣經營髮型屋的Thomas停業不停手，免費上門為區內的長者和十二歲以下小童剪頭髮，「剪髮是生活必須，市民真的有需要。」他說，不能所有人都免費，怕影響轉上門理髮同行的生計，故他集中幫助長者和小朋友，他們是最需要幫助的一群，「疫情嚴重，大家十分擔憂，自己希望幫社會出一分力，互相幫助。」街坊須預約 快測呈陰性Thomas數天前在社交平台出帖，公佈由上周四起為筲箕灣區內長幼兩個群組提供免費上門剪髮服務，反應熱烈，「當天收到十多個查詢，第一天為三名小朋友剪了髮。家長很開心，有人為子女解決頭髮問題。」之後數天，預約基本上爆滿，「每個大概剪三十分鐘，加上來回時間，一個客至少要一小時，所以每天只能做六個客。」客人須預約，也要先發送家居環境照片給Thomas作評估，「只要地方乾淨，有足夠位置讓我剪髮時轉身便可。」如家居地方不夠，Thomas也盡量幫忙，「有個住劏房的小朋友，家裏太狹窄，改在後樓梯幫他剪，當然不影響其他住客。」疫情嚴重，他會要求客人事前先做快速檢測，再發送陰性的照片給他，「我自己每天早上亦做快測，陰性才開工，亦將檢測結果照片發給客人，這對雙方都有保障，所以我都買了一百套檢測盒。」每次出發前，他將所有剪髮工具以酒精消毒，「去到客人住所，入門前都噴酒精消毒衣服和鞋底，大家安心一點。」他說，其實自己都擔心中招，「但家人沒有反對，很支持我這樣做。始終在非常時期，大家真的要互相幫助。」收入大跌 靠積蓄度日停業期間，Thomas說不少行家轉做上門剪髮服務，「沒辦法，大家要養妻活兒，要交租。」他估計，這段時間髮型師收入至少跌一半。他說，關門期間自己損失慘重，「舖租加上這段時間自己收入，差不多二十多萬，惟有靠聖誕和農曆年賺到的，和自己積蓄來支撐，希望捱得過。」