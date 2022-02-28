團體收集抗疫用品派街坊

港人齊心抗疫，自發互相扶持。「屯元天北區民生促進組」近日發起募捐活動，收集抗疫用品，派發給有需要的基層街坊，「政府已盡力去做，但疫情惡化得太快，未必能照顧到每名市民需要。」該組織天水圍區負責人Michelle指，元朗和天水圍有不少街坊，因確診而留家檢疫，不能外出購物，「又有失業市民，生活成問題，沒多餘錢買抗疫用品，他們都十分需要幫助，所以我們便舉行這次活動。」她說，街坊反應熱烈，在社交平台公佈活動半天後，有數十名街坊捐出物資，「有口罩、酒精搓手液、漂白水和手套等，而現在最多人需要的，是快速檢測劑和退燒藥物，所以希望有多餘物資的街坊，能幫助他人。」她說︰「如果是確診者，我們放在門外。亦希望街坊能告訴一些不懂上網的長者，如有需要，聯絡我們。」此外，香港藥學服務基金發起「免費送藥」服務，由今天起將為三類對象提供送藥到戶服務，包括出現確診病例的安老或殘疾人士院舍、在社區隔離設施的確診患者，以及個別在醫管局普通科或專科門診覆診的病人。