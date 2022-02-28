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沙田葵涌強檢 發現百計隱性患者

2022-02-28 列印
■本港多幢大廈需圍封強檢，找出逾千名隱性患者。
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新冠病毒疫情未見頂，本港多幢大廈被指污水樣本呈陽性的，須圍封強檢，當中涉沙田及葵涌等地區，找出數以百計隱性患者。

據了解，政府日前將長沙灣幸俊苑俊禮閣及俊賢閣圍封強檢，昨午完成行動，約一千九百八十人接受檢測，當中發現二百六十九宗初步陽性檢測個案。

同列為「受限區域」的葵涌石籬（一）邨石俊樓高座及低座，約有一千七百三十人接受檢測，當中發現二百零八宗初步陽性檢測個案。

本港多區大廈日內遭到圍封，當中包括沙田新田圍邨富圍樓及禾輋邨富和樓，兩大廈合共二千七百八十人接受檢測，分別發現二百零二宗初步陽性檢測個案及三百零九宗陽性檢測個案。

而秀茂坪邨秀明樓共有約一千八百人接受檢測，當中發現二百八十五宗初步陽性檢測個案。

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