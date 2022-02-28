戰火無情，但烏克蘭民眾誓死捍衛家園的精神，令人動容。在首都基輔附近，有民眾手無寸鐵，嘗試用肉身阻擋俄羅斯坦克前進。美國CNN報道，戰事第二日，在距基輔北方約一百七十公里的城市巴克馬赤，俄軍經此要道開往基輔。但CNN影片可見，多名手無寸鐵的烏克蘭人，在俄軍坦克車隊路線上阻截，圖拖延前進，期間有人爬上坦克車，俄軍即加速推進，有男子從坦克車上摔下，差點遭輾過。其後他未有放棄，用以雙手抵在坦克前方，並跪在地上，以肉身阻擋，有途人勸阻該男子，嘗試將其拉走，但他不放棄，不斷激憤地指罵俄軍，現場民眾受他感染，展現團結死守家園意志，接二連三上前攔阻坦克，但坦克轉向加速，突圍通過。