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美英加國歐盟同意 踢俄出SWIFT

2022-02-28 列印
■基輔烏克蘭士兵頑抗俄軍。
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西方出撒手鐧制裁俄羅斯。美國、英國、歐盟及加拿大等多國達成共識，同意阻止俄羅斯主要銀行進入SWIFT，並對俄羅斯中央銀行實施限制措施，以限制俄方進出口能力。
SWIFT回應指，正準備執行西方的制裁。歐盟委員會主席馮德萊恩形容，實施制裁後，俄羅斯在國際金融體系會進一步被孤立。SWIFT總部設在西班牙，連接全球約一萬一千間金融機構，涉及二百個國家及地區，納入的銀行透過其系統交易結算。換言之，制裁將令涉及的俄羅斯銀行不能在全球繼續金融交易，其進出口受影響。

外電引述美國官員指，制裁或衝擊盧布幣值，導致通脹飆升，而早前的制裁已令盧布兌美元匯率跌至歷史低位。同時，歐盟亦終止有「黃金護照」之稱的移民計劃，阻止俄羅斯富商及其家屬透過投資，取得歐洲公民身份。

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