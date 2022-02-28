公院人手極不足 病人兩日無換片

確診數字屢破紀錄，公院多個急症室昨天輪候時間超過八小時，其中明愛醫院的內科病房再次爆滿，有病人被安排在戶外臥牀候診。醫管局員工陣線主席陳國誠指，不少醫院再現多名病人在戶外等候，人手完全失衡，難以應付基本護理服務，最惡劣時有病人一、兩日未獲換片。多間公院包括伊利沙伯、聯合、廣華及仁濟醫院等急症室昨日輪候時間曾超過八小時，多間公院內科病房接近爆滿，部份已飽和，明愛醫院使用率達到百分之一百一十五，院方再次安排病人在戶外臥牀候診。部份戶外等候區環境不理想陳國誠指，不少醫院人手完全失衡，夜更最缺人，大約兩、三名護士加職工，要照顧約百名病人，難以應付基本護理服務，如未能定時餵食等，最惡劣時可能有病人一、兩日未獲換片。戶外等候區衛生情況不太理想，見到有蒼蠅「飛來飛去」。他留意到，有快速測試呈陽性患者，在接受核酸檢測作覆檢後，因等候結果需時，在未有結果便自行離開。他認為出現有關情況，是整個醫療體系已瀕臨或達到「爆煲」狀態，冀醫管局增加誘因，招聘更多私人市場醫護到公院協助。