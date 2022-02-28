﻿林鄭力讚太古寬免租金 ﻿﻿新世界借地建方艙醫院﻿

疫情重挫各行業店鋪，有地產商願支援。太古地產上周宣佈向旗下商場關閉處所的租戶提供租金寬免，特首林鄭月娥點名讚「力度不少」。同時，新世界發展願意無償借地供政府建立「方艙醫院」，與社會全力抗疫。林鄭在社交平台發文指，很高興一家地產商為商戶提供租金減免，且力度不少，又指這些被關閉的處所，須承受逾三個月無法營業的壓力，損失實難單以政府「防疫抗疫基金」所彌補，故極須業主提供租金寬免，呼籲各地產商在抗疫戰上再下一城，減免受影響租戶的租金負擔。新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，集團無償借出粉嶺馬適路旁約三點五公頃用地，供政府建立「方艙醫院」，目前已完成平整工程，周邊基建配套完善，水電煤供應齊全。項目已於上周四動工，快將投入服務，為確診者提供最適切醫療診治，分擔特區政府沉重的醫療壓力。他又指願意騰出香港會議展覽中心，供政府檢測或隔離等，方案有待政府落實，亦會提供九龍貝爾特酒店的七百間客房作社區隔離。此外，《財政預算案》提出立法暫緩追租，財政司司長陳茂波指透過免息擔保貸款計劃，向靠收租為生的長者業主墊支三個月租金，上限十萬元。他又指禁追租法，只屬短期性質，是非常時期的非常手段，主要針對大業主或大地產商，新安排並非不讓業主收租，租客亦並非毋須交租，只是如暫時交不到，業主應高抬貴手。此外，市建局行政總監韋志成表示，市建局初步訂出四項支援抗疫的措施，包括調撥逾五十個應急單位予租戶隔離檢疫等，並制訂新一輪租金寬減措施的具體細節，詳細容後公佈。