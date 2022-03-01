藥房外排長龍 超市貨架「清零」 謠傳禁足 市民掃糧藥

■街市菜檔外，等候付款市民大排長龍。

■超市豬肉架空空如也。

染疫人數天天創新高，全民強檢在即，近日網上禁足、封城的消息滿天飛，即使立法會否認正在討論禁足法，但民間掀起搶藥和掃糧食熱潮，大批市民在藥房外排隊輪購抗疫藥物，亦有大嬸到超市掃糧，一次過買兩大箱即食麵，而雞蛋、凍肉等貨架近乎「清零」，連廁紙亦成搶手貨。疫情惡化，似無止境，日前網上流傳一段錄音，聲稱立法會就全城禁足七天展開討論，雖然假得「離譜」，但仍有不少人外出搶購儲備物資。民建聯立法會議員李世榮強調，立法會沒有討論過立法禁止出門，斥有人散播謠言，製造社會混亂。立法會秘書處亦澄清，立法會及其委員會並沒有就相關事作任何討論，重申立法會舉行的會議均公開透明和實時直播。立會否認商議禁足法不知是受謠言影響，或公眾需要儲備物資，應付快來的全民強檢，多區的藥房近期日日排長龍，市民多數購買快速檢測套裝、退燒止痛藥、維他命C等，相信預備家人一旦中招而須留家隔離，屆時有藥傍身。多區超市亦出現搶購潮，冷凍食品、麵包、蔬果等被一掃而空，記者見有婦人連掃逾十包的急凍餃子。容易烹煮而方便收藏的雞蛋亦成為搶手貨。記者昨午前往筲箕灣寶文街一間大型超市，見不到半日，雞蛋被搶購一空，貨架上只剩下一盒破爛且包裝非完好的六粒裝雞蛋，而凍肉架大部份貨品亦幾乎被清空，疑與近日屠房關閉，有限度供應活豬有關。東涌富東廣場一間超市亦幾近被「清零」，蔬果、凍肉、米等多個貨架基本上已空空如也。記者見有大嬸一口氣掃了兩大箱共數十包的即食麵，但其他包裝麵仍有貨。在油塘一家超市，有市民來掃廁紙，見已售罄，即時轉戰其他商舖。街市菜檔排長龍付款除超市外，街市亦現人龍。元朗一間菜檔外人潮湧湧，逾十名市民排隊等待付款。有網民指，封城消息滿天飛，「屋企人叫買定米，又掃必理痛」，並透露前日到訪超市，惟「即食麵架、肉架，已清咗七八成」、「藥架接近零貨」。另外，有網民提議準備六大物資，包括日常食物、防疫物資、常備藥品、日常用品、應急物資及卡牌等消遣物品，一旦實行禁足，就不用慌張。