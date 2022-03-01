新增病例逼近三萬五 逾九成死者未打齊針

本港單日感疫新冠病毒人數再創新高，昨天有三萬四千四百六十六人確診，再多一百二十四人離世。當局分析四百多宗死亡個案，九成二為六十歲或以上長者，九成一死者未完成接種兩針新冠疫苗，呼籲市民盡快接種疫苗，以降低死亡風險。新確診三萬四千四百六十六人中，僅四宗由外地輸入，其餘為本地感染。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，第五波疫情累計有十九萬三千宗確診個案，數字上升速度非常快，約每兩至三日倍增一次，預期單日確診數字會再上升。醫管局今天會新增五間指定診所。死者年齡中位數為84歲前天多八十七名患者離世，年齡介乎五十一至一百歲，四十九人來自院舍，六十七人未打針。由於數據滯後，日前有多三十七名患者離世，年齡介乎三十七至一百零五歲。第五波累計有六百三十六名患者在公院病逝。歐表示，分析了四百四十二宗死亡個案，年齡介乎十一個月至一百零四歲，中位數是八十四歲，九成二為六十歲或以上長者。以年齡層劃分，零至九歲兒童死亡率為百分之零點零四；十至十九歲是百分之零點零三；六十至六十九歲是百分之零點一七；七十至七十九歲增至百分之零點八七；八十歲或以上達百分之四點六。他續稱，九成一死者未完成接種疫苗；接種兩針的八十歲或以上長者，死亡率是百分之零點二七，而未打針的死亡率則增加十六倍至百分之四點三四，反映分別很大。同時，累計逾五百八十間院舍出現爆發，涉及約二千九百名院友及八百多名員工。前日新增四十九間院舍出現確診，港島有三間，九龍三十二間，新界東一間，新界西十三間。