﻿DSE暫維持4·22開考﻿ ﻿學生進試場前須快測﻿

疫情惡化，四月中學文憑試（DSE）暫定繼續舉行。教育局宣佈，DSE維持在四月二十二日開考，若屆時疫情嚴峻，會延至五月中或六月開考，最差的情況或取消考試，按既定機制評估成績。同時，考生考試前須自我檢測，若確診，不能應考，當局按既定機制評估成績，呼籲學生不要「博入考場」。教育局局長楊潤雄說，當局三月會完成全民強檢，局方最遲四月初確定DSE的開考日期，暫維持四月二十二日開考，考期縮減至三周。若疫情非常嚴峻，當局會考慮延遲開考甚至取消，並按既定機制評估學生成績。考評局指，放榜日期暫定為七月二十日；若延後至五月十三日開考，會在八月十日放榜；如六月二日開考，則八月十五日放榜。如取消DSE，則會按校內評估數據，預測考生成績，八月放榜。最遲四月初確定考期考評局指，會透過學校向考生派發檢測包，他們進入考場前，須接受快速抗原測試、量度體溫，並填妥健康申報表。考評局強調，如考生快速檢測呈陽性、出現徵狀、正檢疫、等候檢測結果等，都不能進入試場，考評局會按既定機制評估成績；教育局呼籲確診考生不要「博入考場」。楊潤雄指，教育局將向考評局提供二千萬元，向考生發放快速測試套裝，並提升網上評卷系統，讓評卷員居家評改考卷。過去考評局安排正檢疫考生應考，但檢疫設施短缺，今年會取消這安排。考評局籲勿「博入考場」同時，教育局宣佈，全港中小學不遲於三月十七日提早放暑假，復活節結束後預計可恢復面授課堂，八月十二日結束本學年，九月一日開始下學年；幼稚園特別假期則在三月下旬開始；幼稚園及小學預計能在復活節假後恢復面授，中學在文憑試主科開考後恢復。中一派位自行分配學位將於五月四日公佈；七月二十六日公佈中一派位結果；小五下學期呈分試則延至八月提交結果。