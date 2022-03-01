林鄭：全民檢測 或以家庭為單位

本港疫情未見頂，未來兩三個月是穩控疫情的關鍵時刻，政府正籌備下月推行全民強檢。特首林鄭月娥表示，市民可能不需按出生年份去做檢測，而是以一個同住家庭作為「檢測單位」。同時，青衣的方艙醫院昨日竣工及交付，林鄭昨午到場視察，認為建築團隊在短短七天建成方艙醫院，為香港創造一個奇蹟，形容是首戰的勝利。林鄭表示，三月內進行全民強制檢測，最大目標是清零，早前提到全民檢測會像換領身份證般，市民按照出生年份去做，但聽到不少意見，這個未必是最有利市民的做法。她指從公共衛生角度而言，家居感染比率很高，同一屋簷下的家人感染風險大，故可能整個同住家庭一起去檢測會較好。青衣方艙醫院竣工位於青衣的方艙醫院用了一周建成，昨日竣工及完成交付。醫院以「一層過」平房設計，每間隔離病房有三張病牀，亦有簡單家具，但房內沒有廁所，檢疫患者要用公共洗手間，約二十人共用一個洗手間。林鄭昨午到場視察，認為建築團隊在短短七天建成方艙醫院，為香港創造奇蹟，為抗疫工作注入「強心針」，形容是首戰的勝利。她指連同早前政府徵用的公共屋邨、多間酒店、又竹篙灣等八個隔離設施，可提供逾七萬個隔離單位。此外，林鄭昨午發表視像講話指，未來兩三個月是穩控疫情的關鍵時刻，重申本港會循五方面防控疫情，包括早發現早隔離、嚴守外防輸入邊境管制措施、進一步收緊社交距離措施等，其中指會採取分層治療，以減少重症及死亡個案，中央已委派施工隊在落馬洲河套區，籌建應急醫院。她呼籲市民如對身體狀況有懷疑，應盡快做快速檢測，又指如確診者無病徵或輕微不適，應遵從當局分流隔離安排，將救護車及醫療治療設施留給有需要市民。