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日報新聞 > 港聞

美股中段跌472點

2022-03-01 列印
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俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球制裁俄羅斯，金融市場動盪，外圍股市昨晚普遍下挫。杜指中段報三三五八六點，跌四百七十二點；納指則報一四○五三點，跌一百三十六點。滙控美國預託證券價格見五十三點三一港元，跌零點七九港元；騰訊則見四百一十八點五四港元，跌二點六六港元。

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