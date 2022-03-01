﻿浸大安老院診療服務﻿ ﻿1000內地照顧員將援港﻿

新冠疫情大部份死者是年長人士，醫管局由上周一起試行安老院舍中醫診療服務，至今有二十二間安老院舍參與，截至前日，為約三百名患者診症。有份提供中醫療服務的浸大表示，院舍反應正面，有確診長者服用中藥後，病情大多好轉。這項中醫診療服務有二十二間安老院舍參與，截至前日，合共提供近三百診症人次。其中一間深水埗院舍負責人陳姑娘指，院舍內有七個老人確診，出現咳嗽、發燒等徵狀，形容「咳到成間屋都聽到」，所以院舍內人心惶惶，不知道如何求助。當陳姑娘得悉此計劃後，隨即報名參與，現時有個別長者已轉為陰性，咳嗽等徵狀亦大為紓緩。先導計劃反應正面浸大及香港註冊中醫學會皆參與先導計劃。協理副校長卞兆祥指，院舍反應正面，確診病人服用中藥後，病情大多好轉。醫管局總行政經理黃巧雲期望，計劃未來可提供約一萬診症人次。計劃上周一起試行，由註冊中醫師提供遙距中醫診療或外展中醫服務，為屬於確診安老院舍院友及職員，按臨牀情況處方中藥，及安排運送中藥到安老院舍。合資格病人可獲豁免中醫診療費用。此外，安老服務協會主席陳志育表示，現時除非院友感染後出現重症，否則要留在院舍自行隔離，但部份院舍全體員工確診，導致無能力照顧長者，要將長者送到社署設立的臨時暫託中心，社署緊急向內地聘用的一千名臨時合約照顧員，將直接到中心服務，不需到院舍。 陳表示，內地照顧員要在二星期內到港支援，否則院舍或出現更災難性後果。