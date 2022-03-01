深圳調整跨境司機防疫要求

本港疫情嚴峻，深圳今日起調整對粵港跨境貨車司機的防疫要求，在入境口岸核酸檢測為陽性的粵港跨境貨車司機，包括被內地疾控部門判定為密切接觸者和次密切接觸者，自確定之日起二十一天內不得入境。司機入境時亦須持有二十四小時內核酸檢測陰性證明，每日首次入境時須接受快速檢測和常規核酸雙檢測，並在指定住宿期間每日做一次核酸檢測。此外，經批准納入入境豁免名單的粵港跨境貨車司機，賦予「粵康碼」的黃碼，入境後須嚴格按照申報軌跡，並採取閉環管理，禁止進入內地社區及公共場所。