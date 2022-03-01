深圳調整跨境司機防疫要求

本港疫情嚴峻，深圳今日起調整對粵港跨境貨車司機的防疫要求，在入境口岸核酸檢測為陽性的粵港跨境貨車司機，包括被內地疾控部門判定為密切接觸者和次密切接觸者，自確定之日起二十一天內不得入境。
司機入境時亦須持有二十四小時內核酸檢測陰性證明，每日首次入境時須接受快速檢測和常規核酸雙檢測，並在指定住宿期間每日做一次核酸檢測。
此外，經批准納入入境豁免名單的粵港跨境貨車司機，賦予「粵康碼」的黃碼，入境後須嚴格按照申報軌跡，並採取閉環管理，禁止進入內地社區及公共場所。
染疫人數天天創新高，全民強檢在即，近日網上禁足、封城的消息滿天飛，即使立法會否認正在討論禁足法，但民間掀起搶藥和掃糧食熱潮，大批市民在藥房外排隊輪購抗疫藥物，亦有大嬸到超市掃糧，一次過買兩大箱即食麵，...
2022-03-01
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
美國前總統特朗普表示，俄羅斯突然揮軍入侵烏克蘭之後，可能引發新一輪世界大戰，現任總統拜登不能停留在經濟制裁的層面，需要採取更強力措施；有民調顯示，烏克蘭總統澤連斯基支持率飆升至逾九成。霍士新聞報道，特...
2022-03-01
按保提升，二手交投有趨升跡象，但成交單位仍需減價沽貨。據《星島地產網》報道，世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威表示，大埔嵐山1座中層G室，面積899方呎，三房（一套）兩廳連儲物室間隔，座向西面，單位原...
2022-03-01
俄羅斯入侵烏克蘭事件，引發全球制裁俄羅斯，俄羅斯將指標利率由9.5厘提高至20厘，以應對盧布貶值，並強制要求企業出售八成外匯收入，限制證券商為外資沽售股票等。盧布匯價曾急跌約三成，其後跌幅收窄。美國杜...
2022-03-01
今晚意大利盃四強首回合，AC米蘭在聖西路球場掛名「主場」迎戰同市宿敵國際米蘭，上演米蘭打吡。首回合賽事一向踢得比較保守，加上雙方近期狀態回落多次賽和，而彼此的門將邁治蘭和漢丹洛域近期亦演出穩定，今仗大...
2022-03-01
梁朝偉（偉仔）首度進軍荷里活之作《尚氣與十環幫傳奇》，去年全球票房大收4.32億美元（約33億港元），雖然貴為國際級影星多年，但偉仔仍然貫徹低調生活。日前本報記者又在中環見到梁影帝，冇錯！偉仔行街路線...
2022-03-01
近日網上流傳一段假得「離譜」的錄音，訛稱立法會正討論禁足議題，明明是遙言，但市面藥房出現人龍，市民心急補充退燒止痛藥物，多區超市貨架空空如也，皆因多了市民外出掃貨，回家儲糧。雖然情況未至於「盲搶瘋」，...
2022-03-01
苗禮德馬房的「靈鋒」昨日在馬雅胯下取得連捷，勝出頭場五班二千米賽事，八歲老馬威力不減。而翻查記錄，馬雅最近與苗禮德合作的八匹馬，竟然合共取得四冠一亞一季佳績，數據顯示這對騎練明顯正處蜜月期，而且搏殺成...
2022-02-28