國務院免去徐英偉職務

「洪門宴」令本港疫情迅速蔓延，當中有份出席的前民政事務局局長徐英偉（見圖），遭特首林鄭月娥點名批評，國務院上周四決定根據林鄭的建議，免去徐英偉民政事務局局長職務。據了解，國務院的公佈中未有同時任命新局長，而現時民政事務局局長職務由副局長陳積志兼任。港區人大代表洪為民在第五波疫情初期舉辦百人生日會，出席的廠商會青年委員會委員王詩雅證實確診，其母親為「北角空姐群組」的友人。多位高官及城中名人均有出席，包括徐英偉，事件引發政治風波，徐英偉事後於一月三十一日向林鄭提出請辭。