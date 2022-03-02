民建聯訪問逾萬三市民 長痛不如短痛 九成人認同強檢期禁足

■民建聯調查發現，近九成市民支持強檢期間禁足。

第五波疫情愈演愈烈，染疫死亡人數驟增，港府計劃全民強檢，不排除禁足配合，本港將史無前例地為抗瘟疫而管制行動自由，公眾關注屆時如何生活。民建聯一項民調發現，有九成受訪者贊成強檢配合禁足，最多人接受的禁足日數為六至十日。民建聯指，結果反映市民心態有變，「長痛不如短痛」。民建聯於上周六至本周一訪問了一萬三千五百多名市民，發現九成受訪者贊成全民檢測應配合封城禁足；約九成人認為應分區域推行強檢；約七成人認為要全港封鎖禁足；約兩成六人認為應十八區輪流圍封。六至十日最多人接受至於可以接受的禁足日數，近兩成二受訪者接受一至五天；三成五接受禁足六至十天；兩成七接受十一至十五天，而接受禁足十六天或以上的則有一成五。禁足期間的物資供應問題，有五成二人認為應由政府負責派送給市民；四成七人則認為政府可提早公告圍封，好由市民自行預備。民建聯立法會議員劉國勳指，市民以往對圍封禁足頗有微言，但這次調查結果反映市民心態有變，在第五波疫情嚴重下，接受禁足以配合全民檢測，希望「長痛不如短痛」。同時，對於近日社會有關封城的謠傳，導致日常生活用品及食物被搶購、出現缺貨問題，他促請政府做好禁足及其他資訊的發放工作，盡快及主動向市民清楚解說，並讓市民有足夠時間準備如何生活，以免坊間再現恐慌。倡超市藥房等指定行業續營業民建聯立法會議員林琳建議，禁足期間，超市、藥房和診所等指定行業和服務商可繼續營業，除到指明地點購物或求醫外，市民須留在家中。政府應委派足夠執法人員到出入點駐守，亦要調派人員向居民提供心理輔導。民建聯亦建議，為身體狀況不適合外出的長者安排上門採樣，並提倡違反全民檢測令罰款增至兩萬元，以及設有監禁刑罰。