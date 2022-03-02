盛智文函林鄭 批官員禁足言論令人困惑

蘭桂坊集團主席盛智文致函特首林鄭月娥，批評「所謂醫學專家」及食衞局局長陳肇始，每日發放令人困惑的信息，導致謠言四起，人心惶惶，強調政府應給予市民及商界清晰指引，中止「這場夢魘」。他建議，全民強檢時「封城」（lockdown）會非常有效，港府應考慮所有可行方法，可安排輕症患者居家隔離，首要保護長者及高危群組。盛智文在信中表示，香港正面臨嚴峻困境，但目前「所謂醫學專家」及食衞局局長陳肇始，每日發放的信息令人困惑，引起社區恐慌，謠言四起，人心惶惶，大部份人的精神狀態亦令人擔憂。他擔心，這會損害香港社會及經濟，強調特區高官要有明確信息，給予市民及商界清晰指引、希望及方向，而非恐懼，從而中止「這場夢魘」。他指，雖然一些醫學專家透露，疫情可在未來兩周到頂，四月中後期完結。但香港是非常獨特的地方，有許多劏房及納米單位等。他透露，昨與國家衞健委專家組組長梁萬年商談，對方承認全民強檢時「封城」（lockdown），會非常有效，但鑒於本港的居住環境，實行會非常困難。但盛智文強調，如想保護市民及企業，港府應考慮所有可行的方法，而非「嚇唬港人」。考慮可行方案 非「嚇唬港人」盛智文說，全民檢測可能發現數以萬計的陽性個案，但強調香港缺乏隔離設施。鑒於現時疫苗接種率已非常高，大部份患者只有輕微病徵，甚至無症狀。因此當局可安排他們居家檢疫，首要是保護長者及高危群組。但當局須清晰強調這點，才能讓市民安心。他認為，由於本港的防疫措施，許多人才選擇離港，現時香港的國際聲譽已受到嚴重損害，而這不是國家主席習近平希望見到的情況。因中國需要香港成為國際都市，而不僅只是另一座七百萬人口的普通城市。他重申，特區政府要向國際發放積極信息，澄清謠言，挽回聲譽。