「綠得開心計劃2022」全民起動減碳 港燈電箱成減碳代言人

■環境局局長黃錦星 (第二行左二)、港燈董事總經理尹志田 (第二行右二) 聯同港燈智惜用電教育基金顧問委員會成員、比賽評審及得獎人，一同呼籲全民減碳。

港燈9個戶外配電箱最近化身成美麗又宣揚環保的公共藝術品，展示市民心目中的減碳願景和行動。隨着減碳電箱面世，港燈「綠得開心計劃」亦同步推出「減碳 Get Set, Go」有獎網上遊戲，為新一年的活動展開序幕，鼓勵全民起動，齊心減碳。港燈早前舉辦「減碳New Mission」戶外電箱設計創作比賽，共收到超過480份參賽作品。經評選後，港燈採納9份優異作品的設計，為9個配電箱裝身，美化環境之餘，亦可以在社區推廣低碳環保訊息。環境局局長黃錦星及港燈董事總經理尹志田日前出席網上頒獎及開展活動，並與各組別的冠軍得主交流分享。黃錦星表示：「樂見港燈舉辦『減碳 New Mission』戶外電箱設計創作比賽，青少年們反應正面，不但有助推廣大眾減碳意識，更呼籲他們低碳生活，包括節能慳電、綠色出行、減廢回收等。這些作品既美化社區，為平凡的電箱『添衣』，亦透過創作將減碳訊息融入都市環境，配合香港力爭『碳中和』的新時代。」他更勉勵各得獎人說：「日常低碳衣食住行，人人有責減緩氣候變化的危機，同時有望可化危為機，創造綠色經濟及工作良機，青少年們應按各自志趣，投入支持邁向『碳中和』的行列，各展所長，可貢獻社會良多！」尹志田衷心感謝各參加者用心畫出對2050「碳中和」的渴望，亦描繪出很多提醒市民減碳的生活點子，有夢想亦有達到夢想的方法。他表示，裝身後的電箱不單成為公共藝術品，更化身為新一代的減碳代言人，在社區宣揚減碳訊息。尹志田續說：「港燈除了在供電服務上致力減碳，支持香港政府實現碳中和的長遠目標，亦積極鼓勵社區減碳和節約能源。今次趁展示減碳電箱，亦同步推出『減碳 Get Set, Go』有獎網上遊戲，希望公眾欣賞美麗的電箱之餘，更可增進減碳知識。」「減碳 Get Set, Go」設有三關，由即日起至 5月10日舉行，適合任何人士參加。市民可以投選最愛減碳電箱及減碳詞彙、合照打卡、甚至化身減碳KOL，以短片分享減碳行動和心得，爭取成為全城矚目減碳新星，贏取總值高達港幣$100,000的豐富獎品。詳情可瀏覽「減碳 Get Set, Go」網頁。