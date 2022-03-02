富山新殮房或下月啟用 增800位置安放遺體

染疫亡者增多，公立醫院殮房爆滿，政府向外求助。衞生防護中心指，現時三個公眾殮房可容納一千三百五十具遺體，政府已聯絡東華三院和兩間護養院，獲借出八十五個位置安放遺體。同時，當局積極興建新富山殮房，有望四月初啟用，新增八百個安放遺體的位置，亦會增加暫存遺體的冷藏貨櫃。此外，當局留意到部份死者家屬因檢疫而未能領取遺體，目前已經聯絡警方，容許家屬暫時外出辦理手續。殯儀業商會理事長郭凱邦表示，政府早前與殯儀業界溝通，決定開放紅磡寰宇殯儀館地下，以及九龍公眾殮房存放遺體。