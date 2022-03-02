港鐵多名車長染疫 港島及屯馬線班次調整

疫情爆發，民生服務受影響。港鐵多名車長染疫或要隔離，港島線及屯馬線昨早上繁忙時段列車班次較正常多十多秒至半分鐘不等。港鐵直指當情況進一步惡化，可能要短暫關閉個別車站。百佳12店下午三時關門百佳超市公佈，考慮到疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全，繼續為顧客提供服務，全線百佳營業時間調整，更有十二間分店會在下午三時關門，包括跑馬地成和道、柴灣興民邨、九龍灣九展、紅磡國際都會等分店，亦有八間會提早至下午五時關門，其餘分店則提早在晚上八時半或九時關門。AEON亦表示於明日開始，旗下多間店舖營業時間提早於晚上八時半至九時關門。