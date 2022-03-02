港鐵多名車長染疫 港島及屯馬線班次調整

百佳12店下午三時關門
百佳超市公佈，考慮到疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全，繼續為顧客提供服務，全線百佳營業時間調整，更有十二間分店會在下午三時關門，包括跑馬地成和道、柴灣興民邨、九龍灣九展、紅磡國際都會等分店，亦有八間會提早至下午五時關門，其餘分店則提早在晚上八時半或九時關門。
AEON亦表示於明日開始，旗下多間店舖營業時間提早於晚上八時半至九時關門。
第五波疫情愈演愈烈，染疫死亡人數驟增，港府計劃全民強檢，不排除禁足配合，本港將史無前例地為抗瘟疫而管制行動自由，公眾關注屆時如何生活。民建聯一項民調發現，有九成受訪者贊成強檢配合禁足，最多人接受的禁足...
2022-03-02
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國拜登政府派出一個跨黨派代表團，訪問台灣兩日，現已抵步；中國外交部發言人汪文斌指，美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞。拜登派一支由前國防及安全事務高官組成的代表團訪問台灣...
2022-03-02
二手減價交投不絕，有投資者看準低市價單位入市。據《星島地產網》報道，祥益地產區域董事邱家邦表示，屯門海翠花園建於屯門碼頭輕鐵站上蓋，交通方便，屋苑4座高層D室，面積609方呎，獲外區投資客垂青，單位不...
2022-03-02
烏克蘭戰事未平息，俄軍64公里長車隊直撲基輔，避險情緒籠罩全球市場，加上國際油價暴漲，美股受壓。杜指早段曾挫逾490點，跌幅超過1%，以科技股為主的納指跌勢相對輕微。紐約期油昨晚升破100美元大關，倫...
2022-03-02
剛在英格蘭聯賽盃決賽鬥至互射十二碼才分勝負的利物浦和車路士，今晚一起轉戰足總盃第五圈。該仗奪冠的紅軍，在過去九仗交出六次助攻的左閘安德魯羅拔臣帶領下，主場勢必可輕取諾域治，開出讓球主客和讓兩球「主勝」...
2022-03-02
「教主」Anson Lo（盧瀚霆）@MIRROR近日推出新歌《Mr. Stranger》，講去年底一度壓力爆煲感受，他承認自走紅後，成為外界焦點，粉絲對他有既定形象和期望，令他因擔心表現跟粉絲期待有落...
2022-03-02
近日市面出現搶藥搶糧現象，除了有人散播謠言，也與官員對禁足的可能性左右搖擺，大有關係，由傾向不封城，到近日不排除禁足，甚至研究當中，官方態度改變，卻並無做好官民溝通。市民聽進耳裏，慌在心中，為求自保，...
2022-03-02
刨馬需要考慮的因素極多，對於表現穩定的馬當然較簡單直接，只要計算賽事水準及預測走位形勢便可，但對於一些在賽績上似是較反覆的馬，除了要評定其演出好時的水準之外，表現失準時都要盡量找到合理解釋，若發現真的...
2022-03-02