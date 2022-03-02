內地千照顧員 月薪可達3.1萬

刨馬需要考慮的因素極多，對於表現穩定的馬當然較簡單直接，只要計算賽事水準及預測走位形勢便可，但對於一些在賽績上似是較反覆的馬，除了要評定其演出好時的水準之外，表現失準時都要盡量找到合理解釋，若發現真的...

2022-03-02