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日報新聞 > 港聞

內地千照顧員 月薪可達3.1萬

2022-03-02 列印
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全港逾六百間院舍有院友或員工感染新冠病毒，照顧員人手緊絀。社署緊急向內地直接聘用一千名臨時合約照顧員，底薪連同津貼，月薪約為三萬一千元。勞福局局長羅致光表示，社署招募時，除了要求應徵者懂說廣東話之外，沒有特別學歷或資格要求，因此來港的照顧員大部份都無經驗，抵港後須接受至少三日培訓才能「上場」。

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