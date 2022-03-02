青衣方艙醫院運作 陸續接收輕症患者

內地援建的青衣社區隔離設施，火速完工，昨天交付港府運作。據悉，昨天傍晚起陸續接收輕症患者。政務司司長李家超等官員與中建集團等召開座談會，交收方艙醫院。李家超感謝中央支持特區抗疫，並由民安隊及紀律部隊管理。他形容工程具標誌性，是同力、同心同向所達到的一個奇蹟。青衣方艙醫院設三千九百個牀位，每間隔離病房有三張病牀，房內不設廁所，約八間房、即二十人共用一個洗手間。