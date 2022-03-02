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日報新聞 > 港聞

美股中段跌265點

2022-03-02 列印
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烏克蘭戰事未平息，外圍股市受壓，紐約期油升破一百美元大關。杜指中段報三三六二七點，跌二百六十五點；納指則報一三七五八點，升七點。滙控美國預託證券價格見五十二點三九港元，跌一點六一港元；騰訊則見四百二十八點○六港元，跌二點九四港元。

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