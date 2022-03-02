DSE考生快測須連准考證拍攝

中學文憑試（DSE）維持在下月二十二日開考，考生應考前要進行快速抗原測試，結果呈陰性才可應考。考評局指，考慮要求考生連同准考證拍攝快速檢測陰性結果。考評局公開考試總監麥勁生指，考慮要求考生連同准考證拍攝快速檢測陰性結果，最重要是保存記錄，學生一旦作虛假申報，可能會有法律後果。他說，一旦要取消DSE，會以考生校內成績、學校過往表現等一籃子因素評估，所有考生最高成績是五級，由於這屬前所未有安排，專家正研究有沒有辦法精細一點。