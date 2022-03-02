女子人肉霸咪錶 驅趕車輛

咪錶位難求，有咪錶霸在跑馬地路邊車位以「人肉佔車位」方式霸位，驅趕準備泊車的車輛離開，更強詞奪理指「你早啲出嚟排隊都得㗎」，令事主無奈報案。網上流傳一段車CAM，上周六早上近十時，跑馬地黃泥涌道近禮頓山社區會堂對開有人「人肉霸咪錶」。片段所見，拍片男子正駕車駛至一個公眾錶位，剛巧有一輛藍色私家車駛離錶位，男子欲駛前停泊，但有一個身穿灰色衫的女子站在路中，拒絕讓他駛入。男子重申公眾咪錶「先到先得」，惟女子力勸不走，無奈下報案。女子怒火中燒，直斥對方︰「我晨早喺度排隊，你泊喺度，你無嘢嘛」，更指「你早啲出嚟排隊都得㗎。」等候警員期間，疑似是女子的丈夫上前向片主道歉，但女子仍不覺有問題，反催促丈夫上班，並拒絕應丈夫要求道歉。