日後或運送鮮活食材 內地援港專列 首批抗疫物資抵港

■首班專列運載快測盒、保護衣等物資。無線電視畫面

■內地過往開設「三趟快車」，供港鮮活商品。

疫情干擾食物及日用品供應鏈，內地伸出援手，重啟已停駛十二年的跨境鐵路貨卡車，首班「援港專列」昨天運載約五噸抗疫物資來港，包括一百一十萬份快速檢測套裝、四十萬包「連花清瘟膠囊」等。深圳當局指，為加快成事，初期每天有一班專列到港，運作暢順後會增加至最多六至八班，加強向港人輸送冰鮮食品和鮮活食材。內地首班「援港專列」經約三周籌備，昨早九時半由深圳平湖南國家物流樞紐出發，中午抵達港鐵羅湖編組站。深圳市軌道辦副主任陳強指，重啟深港運輸鐵路難度不小，除了要考慮鐵路硬件，重啟口岸亦面對困難，因港鐵羅湖編組站的條件比正式口岸艱巨。深圳當局亦調派十多名海關關員人手採樣檢疫。最多每日八班他指，列車車長抵港後「不下車、不接觸」，返回內地後封閉管理。昨天首班「援港專列」共九卡車，運載約五噸抗疫物資來港，包括四十萬盒「連花清瘟膠囊」、兩萬件保護衣，以及一百一十萬份快速檢測套裝，暫時沒有鮮活食品。日後「援港專列」會逐步增加運貨量，向港人供應冰鮮食材、工業等貨品，下一步會研究能否運鮮活食品。特首林鄭迎接「援港專列」抵港，她形容意義很大，感謝中央支持，廣東省及深圳市政府的配合。她強調，政府每日公佈鮮活食品貨量及價錢，向大眾證明貨源充足，呼籲市民不用囤積食品。同仁堂捐藥予港府此外，不斷有內地公司支持政府抗疫。北京同仁堂向政府捐贈十萬盒「藿香正氣片」。商經局局長邱騰華代表接受兩萬盒「藿香正氣片」，其餘八萬盒本月稍後抵港。對於連日有市民搶糧，他指政府曾與超市及大型連鎖店負責人聯絡，得知整體物資供應並不缺乏。一九六二年，為保障香港鮮活貨品的供應，時任總理周恩來決定開闢「三趟快車」，分別是從武漢和長沙、上海、以及鄭州出發，每日將豬、牛、羊等供港鮮活商品經深圳運抵香港。鐵道部當時更規定，除「特快」之外，所有客、貨列車都要讓路給「三趟快車」。不過，隨着內地高速公路網絡日漸完善，加上物流的發展，「三趟快車」在運行四十八年後，於二○一○年六月中正式退役。