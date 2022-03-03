林鄭：規劃禁足 會考慮市民生活需要

政府本月內啟動全民檢測，不排除禁足。特首林鄭月娥表示，相信全民檢測期間，須一定程度上限制市民外出，但香港作為國際金融中心，要時刻與全球市場聯繫，市民亦要去求醫或買藥，抗疫人員亦要外出工作，當局規劃時都會考慮，強調會照顧經濟和市民日常生活的需要，亦做好資訊發放，着市民不用擔心。對於她早前公開稱無計劃禁足，她指當時意思是不會做全城的禁足或封城，認為與現時的講法並無很大矛盾。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，如果政府真的要做全民檢測，較實務做法是九日內做三次，最佳時機是四月中橫跨公眾假期及周末，並以快速抗原測試為主體，可二十分鐘內出結果，並即時安排家居或社區隔離。