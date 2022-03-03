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在家學習｜8個讓小朋友學習數理、天文、編程線上遊戲

2022-03-03 列印
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疫情下小朋友提早放「暑假」，不想小朋友總是花時間在打機之上，可以讓他們寓學於玩！以下有8個網上遊戲網站，讓小朋友一邊玩刺激的遊戲，一邊學習數理、天文、 編程 等知識！詳情：https://bit.ly/3tgvrtr

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