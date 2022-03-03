在家學習｜8個讓小朋友學習數理、天文、編程線上遊戲

近日染疫人數和不治人數屢創新高，究竟這種惡劣疫境持續至何時？香港大學醫學院日前公佈最新估算，描繪出非常駭人的前景，這並非是數字遊戲，平日只要用簡單方法計算，亦會得到類同結果。本報以實例計算，疫情的確極...

2022-03-03