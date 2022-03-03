兩歲以下新冠患者 入ICU比例高

醫管局指截至上月底，第五波新冠疫情共有一千九百三十九名兒童入院，其中四十九人要入深切治療部，佔百分之二點五二。兩歲或以下需入深切治療部的病童佔多數，有三十人。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華相信這與幼童免疫系統未成熟，容易引起併發症有關。關日華指Omicron變種病毒株有較多上呼吸道病徵，十一歲以下的兒童氣管較窄、兩歲以下幼童在過去兩年間因防疫措施，較少機會接觸冠狀病毒，導致免疫力較弱，加上他們未有可供接種的疫苗，因此有較多重症；正密切跟進四宗兒童患者死亡個案。另外，美國紐約州有研究發現，五至十一歲兒童接種復必泰疫苗後一個月，保護力只有百分之十二；十二至十七歲兒童則為百分之五十一；但仍對預防重症有作用。專家分析認為或與注射劑量有關，十一歲或以下者只注射十微克。