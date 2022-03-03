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港大中大聯合研究發現 吸煙增患新冠風險

2022-03-03 列印
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港大及中大醫學院的聯合研究發現，吸煙會增加患上新冠肺炎的風險一成九。研究人員利用過去基因研究中的吸煙相關基因數據「終生吸煙指數」，即是包括吸煙份量、吸煙時數及何時開始吸煙等，以及來自人類新冠病毒基因組關聯研究的數據分析。
  團隊發現，當「終生吸煙指數」增加，即是一個人一生中的吸煙行為較嚴重，患上新冠肺炎、即輕微及嚴重肺炎病徵，風險會增加一成九。而患上嚴重新冠肺炎的風險亦會增加四成八。

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