青衣方艙醫院 插頭加轉換器

內地援建的青衣方艙醫院交付港府，提供約三千九百個床位，供無病徵或輕症新冠患者入住。但有網民發現，房間並非使用本地電器插頭，建議將要入住隔離的市民，須準備轉換器。據悉，方艙醫院管理當局已知悉情況，現時每個房間內共有三張牀及四個插頭，當局已為每個插頭加設轉換器，每張牀位亦加設一個拖板，以供使用本地電器。此外，方艙醫院投入服務初期，將有醫院管理局一名醫生和四至五名護士進駐提供醫療服務。昨早一名女子到方艙醫院要求入住，但職員解釋必須政府安排方可入住，給予一批快速測試包後，她才自行離去。