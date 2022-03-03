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美股中段 升203點

2022-03-03 列印
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雖然俄烏交戰持續，但市場已逐漸消化，外圍股市企穩。杜指中段報三三四九八點，升二百零三點；納指則報一三五二四點，跌八點。滙控美國預託證券價格見五十二點六七港元，升一點四七港元；騰訊則見四百二十二點三四港元，跌一點零六港元。

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