胃部不適持續勿輕視 小心患上胃神經內分泌腫瘤



經常腹痛，不少人未有多加理會，但這些細微病徵可能是患上胃神經內分泌腫瘤的前兆。發生在胃部的神經內分泌腫瘤的早期病徵與胃癌相似，要分辨兩者之別，需要透過照胃鏡及抽取組織來化驗。有臨床腫瘤科專科醫生指，正因病徵不明，大部份患者確診時已屬於晚期，現時的最新治療可透過肽受體放射性核素療法（又稱，標靶放射性核素治療，下簡稱PRRT），透過識別及鎖定腫瘤細胞表面的生長抑素受體（SSTRs），再將附帶的放射性核素帶到表面，並放出伽瑪射線來殺死腫瘤。



臨床腫瘤科專科張寬耀醫生指，胃神經內分泌腫瘤患者較常見會在身體檢查期間發現。要治療此病與其他癌症一樣，均以手術切除作為根治方法，若已經擴散，則透過藥物。一名患者長期胃潰瘍，經檢查後發現其胃部有腫瘤，抽取組織後證實屬於胃神經內分泌腫瘤，更已擴散至肝。張醫生指，一般而言，醫生不會為其進行手術，但由於患者的胃潰瘍與神經內分泌腫瘤所分泌的荷爾蒙有關，在不影響患者的生活質素前提下，會將其胃部切除。



現時更可透過PRRT抑制腫瘤，其中一款放射性核素Lu177，有研究證實，它結合低劑量體抑素類似物的治療，能減低八成病情惡化或死亡風險。此藥已正式在港註冊使用，並已獲美國食品及藥物管理局（FDA）及歐盟歐洲藥品管理局（EMA）批准使用。



張醫生指，PRRT只適合腫瘤表面具有SSTRs的患者。他提醒，不同治療方案各有好處及副作用，患者應與醫生詳細商討後，選擇最合適的治療方案。