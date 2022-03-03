涉違國安法助查 需交代「人權監察」資金來源 「筍工」送上門夏博義攜妻兒漏夜離港返英

前日涉嫌違反國安法並前往警署助查的前大律師公會主席夏博義，在前晚漏夜離港，並乘飛機經土耳其返回英國。夏博義以手機短訊，向《路透社》記者證實他已離港。有傳媒拍攝到夏博義與妻兒，在前晚近七時許，拖着大量行李現身香港國際機場，匆匆辦理登機手續，期間被問到是否害怕被捕，他拒絕回應，低頭快步，臉容較憔悴。至深夜十一時，他們搭乘前往土耳其的航班離開香港，輾轉返回英國。據悉，夏博義以手機短訊，向《路透社》記者證實他已離港，正前往英國探望母親，但未有透露其他詳情。夏博義前日應警方國安處早前要求，在兩名代表律師陪同下，前往灣仔警察總部進行警誡會面，同時錄取口供。眾人在警署逗留近兩小時，至下午一時許離開。疑煽動市民憎恨特區政府有消息指，有關夏博義創立的「香港人權監察」涉嫌炒作人權議題，煽動市民憎恨特區政府。同時，他出版的書籍，內容有抹黑內地法治及煽動「港獨」之嫌，警方國安處人員以涉嫌違反《香港國安法》為由，對他進行警誡會面，並要求交代涉嫌違反國家安全的行為、其組織背景及資金來源等，但未有作出拘捕。現年六十九歲的夏博義，去年擔任大律師公會主席期間，曾指香港國安法部份條文有可能牴觸《基本法》，建議政府修例，中聯辦點名批評夏博義挑戰國家主權底線。宅家防疫，竟然有筍工蜂擁上門。連日收到多個招聘短訊，來個一覧：#「高薪兼職」點讚評論員，「不需學歷經驗，在家工作，日薪$800-$2900，未滿23歲，請勿打擾。」年齡歧視？為何限二十三歲以上，甚麼玄機？#招聘商城跟單員，「日薪$800-$3000，毋須費用，操作簡單，屋企辦公，完成關注可領取$200紅包。」#有超高薪的：「空閒時間在家帶細路想貼補家用，多一份收入，每天參加我哋嘅活動就日領$1000-$25000，在家工作，唔影響正職，時間自己安排。」甚麼活動沒說明。#電商招聘：「有空閒時間/缺少投資計劃/貼補家用的婦女皆歡迎。合作夥伴類別：網絡合作夥伴和在家帶小孩貼補家用的小姐姐。日薪$1000-$2500，當天領取，工作要求：一部手機。地點：根據自身方便，任何場所。工作時段：10:00~21:00任意。關注我們的電商平台就送$200紅包。」#自稱全港最In兼職：「零投資會員兼職任務，每日只需1-2個鐘負責推廣宣傳，為指定商家以及作品點讚關注及評論轉發，幫助作者增加人氣，下載相應的應用程序，可屋企辦公，日薪$150-$400，即日出糧，有冇經驗皆可，操作簡單（包教識），歡迎在職人士、寶媽、學生滿18周歲、失業人士、想搵兼職人士。」哈哈，份份可以WFH，願意的話，一同做，日賺過萬。喂，阿媽教落：「邊有咁大隻蛤乸隨街跳！」