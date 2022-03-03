﻿俄軍猛攻基輔平民遇難﻿ ﻿烏指俄方干犯戰爭罪﻿

俄國入侵烏克蘭第七天，雙方第二輪談判前夕，俄軍猛攻，發射導彈擊中首都基輔電視塔，引起大爆炸，截斷傳媒發放消息，同時造成平民死傷。在第二大城市哈爾科夫，俄軍不分官民建築，以猛烈炮火襲擊，多位平民遇難。烏國總統澤連斯基指責，俄軍赤裸裸發動「恐襲」，但烏軍頑抗，迄今殲滅近六千名俄軍。俄軍強攻基輔，導彈擊中電視塔，爆炸倒毀，火勢蔓延至電視塔附近的控制室及變壓站，消防員到場搜救，多個電視頻道暫停廣播。烏方指責俄軍行徑野蠻，襲擊造成多人死傷，又警告俄軍往後可能襲擊基輔市的保安部隊技術中心等地點，呼籲居民撤離。電視塔於一九七三年建成，位於二戰大屠殺遺址附近。在第二大城市哈爾科夫，俄軍炮轟市中心自由廣場、州政府大樓及住宅區，滿地瓦礫。烏方指，至少十人死亡，逾三十人受傷。在北部鄰近白俄羅斯邊境的日托米爾州，烏方指空軍基地附近有多間房屋被俄軍巡航導彈擊中，多人遇害。澤連斯基表示，俄軍須停止轟炸烏克蘭，雙方才能舉行有意義的談判。他指責俄方赤裸裸地發動「恐襲」，干犯戰爭罪行，但強調烏軍已殲滅近六千名俄軍。此外，他強調，若北約未準備接納烏克蘭為成員，應制訂法律，為烏方提供安全保障。據報，俄烏代表會在當地周三進行第二輪談判，地點改至白俄羅斯與波蘭邊境附近。雙方日前首輪談判，未能就停火達成共識。