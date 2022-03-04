民間自救 上門送暖 愛心義工隊 為染疫街坊送物資

■Anson（左一）、Michelle（中）和Ivan組成敢死義工隊，向染疫戶送藥物。

■上到確診街坊樓層，Michelle即穿上保護衣。

瘟疫成災，每天數以萬計市民染疫，大部份要在家隔離，基層市民變得孤立無援，感到徬徨。有地區義工組成「敢死救援隊」，送抗疫物資上門，支援染疫戶，尤其有老有幼的家庭。敢死隊成員向本報坦言，也擔心自己中招，但在危急時刻，心中只有街坊，希望能為與病毒戰鬥的人們打氣，送上點點溫暖。「到了，快點整理車尾箱的物資，送上樓給街坊。」Michelle、Anson和Ivan同是地區組織「屯元天北區民生促進組」的幹事，鑑於疫情愈趨嚴重，他們組織派送服務隊，送遞物資給在家隔離的街坊。「他們無法外出，無辦法補給物資，尤其是檢測棒和口罩，消耗得很快。」Michelle說，街坊在社交平台的表格上填寫聯絡方法和所需物質，他們整理後就會安排送遞上門。前天，他們便駕車去天水圍支援「染疫戶」。長者幼童求助加快處理記者跟隨他們執行任務，去到天水圍天祐苑。下車後，各人從車尾拿出物資和保護裝備，「主要是糧食、檢測棒、口罩、退燒藥和消毒酒精。」Michelle即時致電告知街坊，將會上樓，「我們會把物資放在門外，免大家接觸，先通知可避免街坊突然開門。」她指，這個三口家庭，有一個七歲小朋友，已自我隔離多天，家中抗疫物資不敷應用，「求助個案如有長者和小朋友，我們都會盡量快些處理。」他們每兩個人一組上樓，一人負責把物資送到門口，一人在後方支援，「送物資期間，必定穿保護衣，要二十蚊一件，送完一次就棄掉，成本太貴，所以，不會兩個人一齊走近單位。」當升降機門打開，Anson如臨大敵，即噴酒精消毒，「密封環境好易積存病毒，所以要小心。」上到有關樓層，Michelle穿上保護衣和頭套等，只見她沿着走廊行過去，沿途噴灑酒精消毒，最後把物資掛在染疫戶的鐵閘上，按門鈴後立即轉身就走。一天送四個地址返到樓下，Ivan替兩人以酒精消毒全身，「最重要是清潔鞋底，以及把保護衣包好棄掉。」之後，他們趕着去支援其他住戶。路程上，Michelle收到剛才獲派物資的街坊發來訊息，連聲感謝他們，「能幫到他們，辛苦一點也沒所謂。」她說，這天要送遞物資到四個單位，時間比較緊逼，「我們沒規定一星期出勤多少次，要看情況和我們是否得閒，上周送了二十多個地方。」由於今天會收到一批檢測棒，所以預計這個周末都會很忙碌。