物管員請假服務緊急個案

Michelle今年三十三歲，任職大廈管理，她多數利用周末兩天假期做義工，「有些個案情況緊急，求助人家裏的用品就快用光，不能等太耐，我便要請半天假去協助他們。」她說，為了提高效率和節省時間，將位置接近的求助個案集齊，一次過送遞。前往確診者單位，存在感染風險，Michelle坦言也擔心中招，惟有盡量小心保護自己，「整個過程都要不停消毒，回家後沖涼洗衫，我跟男朋友住，沒小朋友和老人家，壓力沒這麽大。」另外，她每朝早上或見家人前，會做快速檢測求安心，保障自己和其他人，「父母和男友都很支持我這樣做，疫情嚴峻，互相幫助，才可抗疫成功。」但父母總擔心她的安危，每天都叮囑她小心一點。