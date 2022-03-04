補習社東主恐播疫 無法探父母

三十二歲的Anson，本來經營補習社，第五波疫情爆發後停業，可花多點時間做義工送物資，「看到很多街坊在網上出帖求助，想為社區出一分力。尤其是疫情一天比一天嚴重，更多隔離者需要幫忙。」前往確診者住所，可會擔心影響家人？「幸好我和女朋友同住，不擔心回家後傳染家人的風險。」自農曆新年後，他沒有去探望父母，「這段時間，見少一點比較好，可以保障他們，父母亦諒解和支持。」確診數字屢創新高，但Anson說未想過停止服務，「一開始做，已有心理準備自己會中招，所以不是太驚。現在不可以自己嚇自己，一害怕，就會找藉口退下來，到時就少一分力量幫助街坊。」