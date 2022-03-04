好爸以身作則冀更多人加入

現年四十六歲的Ivan，本來做製衣配件生意，疫情下無法外出公幹，公司已暫停運作，「現在有較多時間，跟其他義工送物資。」Ivan說，他甘願冒險走到最前，除了想幫人外，亦希望其他年輕人學識關心社區的需要。Ivan已婚，跟太太和十二歲兒子同住，家人沒有反對他走到前線援助染疫街坊，「這個情況，出街都有機會中招，隔離鄰居亦可能確診，不能驚得太多。惟有自己做足消毒措施，所以我們一家人都打了三針。」他現在最擔心的，是自己和其他義工一旦染疫，送遞服務便要停止，「希望多些人幫手，但招募人手真的有難度，很多人都考慮上確診者住所存在風險。」