七成院舍長者染疫 袁國勇：已錯過接種最佳時機

第五波疫情至今，逾七百間院舍爆疫，分別有逾四千院友及逾千名員工染疫。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨到訪院舍，發現不少長者有咳嗽等情況，他估計只有兩、三成院舍長者未受感染（即逾七成院舍已爆疫），明言長者接種疫苗最好時機已錯過，憂慮長者在第五波疫情付出很大代價，死亡人數會很高，現時只有盡快讓私家醫護到院舍，為抗原測試呈陰性兼無病徵的長者打針。袁國勇到西環新萬福護理院為長者接種疫苗，即場七名長者做快速測試就有三人呈陽性，擔心可能已有過半院友確診，又透露今次上門可打針人數「其實好低」。他指，院舍應隔離現時未受感染的長者，但明白執行困難，坦言現時要為院舍長者打針困難重重，須要得到院舍、長者家人及長者支持同意。他又指，長者打針後，即使三日後確診，病徵同樣可「無咁嚴重」，建議長者可在確診後的三個月後接種疫苗，因體內中和抗體會較高。